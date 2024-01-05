İl Emniyet Müdürlüğü, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) kurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçiminin huzurlu ve güvenli bir ortamda yürütülmesini sağlamak amacıyla, ülke genelinde güvenlik tedbirlerinin koordinasyonu ve seçim süreci içerisinde meydana gelecek olaylarla ilgili bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve değerlendirilmesi için, 2 Ocak 2024 günü il merkezinde ve ilçelerde 24 saat esasına göre çalışacak şekilde Seçim Koordinasyon Merkezlerinin kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, İl Merkezinde Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde Seçim Koordinasyon Merkezi kurulurken, 0(364) 224 10 09 ve 0 (505) 318 19 00-01’den 5320 - 5330 - 5345 nolu telefonlar ile 0(364) 225 67 11 nolu faksın tahsis edildiği de dile getirildi.