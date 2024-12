Adana​'da emniyete ait mühimmatları satışa çıkaran polis memurunun yaptıkları herkesi şaşkına çevirdi.

Depodan sorumlu özel harekat polisi O.K., borsada büyük para kaybedince gözünü emniyetin mühimmatına çevirdi.

GERÇEK GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

250 el bombası ve 270 bin merminin ortadan kaybolmasından şüphelenen mesai arkadaşları korkunç gerçeği gün yüzüne çıkardı.

FETÖ BAĞLANTISI

Depodan sorumlu özel harekat polisi O.K., borcunu kapatmak için depodaki mühimmat ve silahları FETÖ ile bağlantılı olduğu için 2023 yılında KHK ile ihraç edilen polis Y.Y.’ye sattı.

Y.Y., mühimmat ve silahları Mersin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde görevli Z.T.M. adlı kadın başkomisere devretti.

AV BAYİSİNE SATTILAR

Başkomiser Z.T.M. ise Mezitli Devriye Ekipler Amirliği’nde görev yapan ve FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürüldüğü için 2024 yılının mart ayında özel harekattan uzaklaştırılan eşi A.M. ve Baygara çetesinin avukatı olduğu öne sürülen M.Y. ile birlikte bir cephanelik dolusu mühimmatı av bayisine sattı.

Zimmetlerindeki bomba ve mermiler, eğitimlerde fazladan zayiat olarak gösterildi.

Polislerin, daha sonra bu mühimmat ve bazı silahları suç örgütlerine sattığı ortaya çıktı.

100 EL BOMBASI VE BİNLERCE MERMİ HALA KAYIP

Yapılan operasyonda 139 el bombası, 2’si Glock, biri Colt marka olmak üzere 55 tabanca, 3 otomatik tabanca, 2 av tüfeği, 7621 değişik çaplarda fişek, 200 şarjör, 17 balistik yelek, 5 elektroşok, 40 biber gazı, 23 bıçak, 3 çelik plaka, 2 balistik kask parçası, 22 kabza kapağı ele geçirildi.

Ele geçen malzemelere göre özel harekata ait 100 el bombası ve 255 bin fişek halen kayıp. Çalınan el bombaları ve fişeklerin kime satıldığı ve şu an nerede olduğu emniyet güçleri tarafından araştırılıyor.

Mühimmatın büyük çoğunluğu, çete avukatının ofisinde ele geçirildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, operasyonlarda, bir avukat ve kadrolarında görevli polislerde dahil 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

7'Sİ TUTUKLANDI

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Y.Y., M.Y., E.T., A.M., O.K., A.K. ve K.B. tutuklandı.

4 şüpheli ise adli kontrol ile serbest kaldı.

VALİLİK ÇETEYE SATILDIĞINI YALANLADI

Adana Valiliği, Emniyet Müdürlüğü'nün deposundan mühimmat çalınmasıyla ilgili 11 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 kişinin tutuklandığını, çalınan mühimmatın Baygaralar silahlı suç örgütüne satışına ilişkin ise herhangi bir delile henüz ulaşılamadığını açıkladı.

Çete avukatının yazıhanesinde ele geçirilen el bombaları ve mermiler adli emanete yollandı.