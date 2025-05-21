33. Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası Ankara’da yapılacak.. Şampiyonada milli Bilardocumuz Emrah Taç da madalya mücadelesi verecek. 18-21 Haziran tarihleri arasında Ankara Gölbaşı Bilardo Federasyonu tesislerinde yapılacak olan Dünya Artistik Bilardo Şampiyonasında Dünya Klasmanında ilk 32 sırada yer alan sporcular mücadele edecek.

İlimiz Gençlikspor Bilardo Antrenörü ve Milli Sporcu H grubunda İspanya’dan Sergio Sanchez, Meksika’dan Jaöier Lopez ve Macaristan’dan Laszio Toth ile mücadele edecek. Emrah Taç Dünya Şampiyonasında hedefinin öncelikli gruptan çıkmak sonrasında ise kürsüde yer almak olduğunu söyledi.