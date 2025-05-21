Gaziantep'te bir taksici, çalıştığı durağın önünde kardeşi tarafından silahla vuruldu.

Olay sırasında saldırganın önce tutukluk yapan silahıyla ağabeyine 2 el ateş ederek ayaklarından vurma anları yer aldı. Saldırganın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de kendisi arayarak olayı ihbar ettiği ortaya çıktı.

KARDEŞİNİ TAKSİ DURAĞININ ÖNÜNDE VURDU

Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağı önünde meydana geldi. İddiaya göre, taksi durağında şoför olarak çalışan Harun Y.'ye olay yerine araçla gelen husumetli olduğu kardeşi Ahmet Y. silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda taksici Harun Y. iki ayağından yaralanırken şüpheli kardeşi ise kaçtı.

VURDUKTAN SONRA 112'Yİ ARAMIŞ

Saldırgan şahsın, olaydan hemen sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans talebinde bulunduğu ve ardından da kaçtığı ortaya çıktı. Olaydan kısa süre sonra yakalan saldırganın gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.