62. Kütüphane Haftası etkinlikleri, “İyileştiren Kütüphane” temasıyla Türkiye genelinde başladı.

Çorum’da da Kütüphane Haftası kapsamında Eşref Ertekin Halk Kütüphanesi’nde açılış programı düzenlendi.

Açılışa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aziz Durak ile öğrenciler katıldı.

Programda bir konuşma yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 4 yıl önce yıkılan Hasanpaşa Kütüphanesi’nin proje ve ihalesinin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

Tahtasız, Mimar Sinan Halk Kütüphanesi’nin güçlendirilmesinin de ivedilikle yapılması gerektiğini belirtti.

Kitapların aydınlattığı, bilginin paylaşıldığı kütüphaneler; geçmiş ile gelecek arasında kurulan en güçlü köprüle olduğunu beliren Tahtasız; “Okuyan, araştıran ve düşünen bir toplum için emek veren tüm kütüphanecilere teşekkür ediyor, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında devam edecek 62. Kütüphane Haftası’nın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aziz Durak, Bu yıl Kütüphane Haftası'nı "İyileştiren Kütüphane" temasıyla kutlandığını dile getirerek; “Bu tema, aslında kütüphanelerin toplum hayatındaki rolünü en doğru şekilde ifade eden güçlü bir anlam taşımaktadır. Günümüzde insanlar bilgiye hiç olmadığı kadar kolay ulaşabiliyor; ancak aynı zamanda düşünmeye, anlamaya ve derinleşmeye hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor. Hızla akan dijital dünyada, dikkatler dağılıp, bilgi çoğalırken, anlamın giderek azaldığını görüyoruz. İşte bu noktada kütüphaneler, sadece bilgi sunan değil; aynı zamanda zihni, düşünceyi ve toplumu iyileştiren mekânlar olarak öne çıkmaktadır. Kütüphaneler; sessizliğiyle zihni dinlendiren, kitaplarıyla ufku genişleten, bilgisiyle bireyi güçlendiren ve kültürüyle toplumu bir araya getiren özel alanlardır. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için kütüphaneler; hayal kurmanın, araştırmanın ve kendini geliştirmenin en güvenli ve en değerli ortamlarından biridir.” şeklinde konuştu

Kütüphanelerin bir toplumun kültürel birikimini muhafaza eden ve bu birikimi nesiller arası bir köprü kurarak geleceğe aktaran en köklü kamu kurumlar olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter; “Bilginin doğruluğunun ve kalıcılığının her geçen gün daha stratejik bir değer kazandığı günümüzde kütüphanelerimiz, sadece kitapların saklandığı mekanlar değil, aynı zamanda araştırma, öğrenme ve toplumsal gelişimin merkezleridir.” diye konuştu

‘Çorum Belediyesi olarak, bilgiye erişim imkanlarını artırmak ve okuma kültürünü toplumun her kesimine yaymak temel önceliklerimiz arasındadır.’ Diyen Yeter; “Şehrimizin sosyal ve kültürel kalkınmasını desteklemek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar, nitelikli bir toplumsal yapının sürdürülebilirliği noktasında vazgeçilmez bir unsurdur. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerin, vatandaşlarımızın kişisel gelişimine ve şehrimizin entelektüel sermayesine katkı sağlaması en büyük gayemizdir. Özellikle gençlerimizin kütüphaneleri birer yaşam alanı olarak benimsemeleri, ülkemizin yarınları adına büyük önem arz etmektedir. Bilgiyle donanmış, sorgulayan ve okuyan bir nesil, güçlü bir geleceğin en sağlam teminatıdır. Bizler yerel yönetim olarak, bu gelişim sürecinde her zaman gençlerimizin yanında olmaya ve onlara en uygun çalışma ortamlarını sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı

Kütüphanelerin her çağda bilginin güvenilir limanı olmayı sürdürdüğünü aktaran İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ise; “Bu topraklarda binlerce yıl önce yazılan tabletlerden bugünün dijital kütüphanelerine uzanan bilgi yolculuğunu anlamak ve sürdürmek artık siz gençlerin ellerindedir. Okuyan, araştıran ve sorgulayan bireyler olarak yetişmeniz, ülkemizin yarınlarını daha güçlü kılacaktır. Bu doğrultuda kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan bu kadim bilgi geleneğini yaşatmak geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Kütüphanelerimizi güçlendirmeye, bilgiye erişimi kolaylaştırmaya ve okuma kültürünü yaygınlaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi

Vali Yardımcısı Cengiz Nayman ise kütüphaneler; yalnızca kitapların raflarda dizildiği mekânlar olmadığını, aynı zamanda geçmiş ile geleceği buluşturan, bireyin kendini geliştirdiği, düşüncenin derinleştiği ve medeniyetin inşa edildiği ilim yuvaları olduğunu ifade ederek şunları söyledi; “Bir toplumun gelişmişlik düzeyi, bilgiye verdiği değerle ve kütüphanelerine gösterdiği özenle doğrudan ilişkilidir. Günümüzde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaşmış; dijitalleşme ile birlikte kütüphaneler de kendilerini yenileyerek çağın gereksinimlerine uyum sağlamıştır. Ancak şunu unutmamalıyız ki; bilginin hızla yayılması kadar, doğru bilgiye ulaşmak ve onu anlamlandırmak da büyük önem taşımaktadır. İşte bu noktada kütüphanelerimiz, güvenilir bilginin adresi olmaya devam etmektedir. İlim ve irfan geleneği güçlü bir milletin evlatları olarak, kitapla kurduğumuz bağı her geçen gün daha da kuvvetlendirmeli; okuma alışkanlığını bir yaşam biçimi haline getirmeliyiz. Bu doğrultuda kütüphanelerimizin fiziki ve teknolojik altyapısını geliştirmeye, her yaştan vatandaşımızın bu imkânlardan en iyi şekilde faydalanmasını sağlamaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu anlamlı haftanın, toplumumuzda okuma bilincinin artmasına ve kütüphanelerimizin daha etkin kullanılmasına vesile olmasını diliyorum.”

EN ÇOK KİTAP OKUYANLARA ÖDÜL

Konuşmaların ardından Eşref Ertekin Halk Kütüphanesi’nde en çok kitap okuyan Ahmet Hilmi Korkmaz ve Alper Ali Çakır’a, Hasanpaşa Halk Kütüphanesi’nde en çok kitap okuyan Yüsra Aden Yücel ve Eymen Emir Balcı’ya, Faik Tonguç Kütüphanesi’nde en çok kitap okuyan Buğlen Nisa Yalmıç ve Mert Göbel’e, Mehmet Şadisoğlu Çocuk Kütüphanesi’nde en çok kitap okuyan Zeynep Su ve Deren Su Erden’e hediyelerini protokol üyeleri verdi.