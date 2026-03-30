Çorum FK'nın eski kaptanı Murat Yıldırım, futbol kariyerine Hollanda’da devam ediyor.

38 yaşındaki tecrübeli isim, Kuzey Hollanda Amatör Ligi ekiplerinden SV Rood-Wit Zaandam formasıyla sahaya çıkarken performansıyla dikkat çekiyor.

Hem 10 numara hem kaptan

Bir dönem Türkiye’de Samsunspor, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Boluspor, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ve son olarak da Çorum FK kaptanlık yapan Murat Yıldırım, bugünlerde Hollanda’da hem 10 numaralı formayı giyiyor hem de kaptanlık görevini üstleniyor.

Kulübün eski adıyla Zaandam Türk Spor (ZTS) olarak bilinen ekipte liderliğiyle öne çıkan deneyimli futbolcu, sahadaki performansıyla genç oyunculara da örnek oluyor.

18 maçın tamamında forma giydi

2025–2026 sezonunda 3E Klasse B2 Ligi’nde mücadele eden kırmızı-beyazlı ekipte Murat Yıldırım istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

Tecrübeli futbolcu, sezonun ilk 18 karşılaşmasının tamamında forma giyerek takımının en önemli isimlerinden biri oldu.

SV Rood-Wit Zaandam, oynadığı 18 maç sonunda topladığı 27 puanla ligde 6’ncı sırada yer alıyor.

“Futbol hayatımın vazgeçilmez bir parçası”

Futboldan kopamadığını söyleyen Murat Yıldırım, sahalardaki hedefinin sadece oyunculukla sınırlı olmadığını belirtti: “Hayatımın önemli bir parçası olan futbola devam ediyorum. Amatör ya da profesyonel olması benim için fark etmiyor. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.” Deneyimli futbolcu ayrıca teknik direktörlük hedefini de açıkladı: “Antrenörlük belgelerimi tamamlamak için çalışıyorum. İnşallah bir gün Türkiye’de yeşil sahalara bu kez antrenör olarak döneceğim.” Hollanda’da futbol oynamaya devam eden Murat Yıldırım’ın hem saha içindeki liderliği hem de geleceğe yönelik teknik adamlık planları Türk futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.