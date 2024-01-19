Yıl sonunda belirlenen 6 aylık eflasyon farkı, SSK ve Bağkur için yüzde 37,57 olmuştu.

Buna göre, sayıları 16 milyonu bulan SSK ve Bağkur emeklileri aylıklarına yüzde 37,57 zam almıştı.

Son Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılacağını duyurdu.

Böylece SSK ve Bağkur emeklilerin maaşına 2024'ün ilk 6 ayı için toplam yüzde 42,60 zam yapıldı.

Bu zam oranının yanı sına SSK ve Bağkur emeklilerinin en düşük emekli maaşı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseldi.

Emekliye zam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti

En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Bundan sonraki aşamalar

Teklifin önümüzdeki haftada TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Genel Kurul oylamasının ardından kanun yasalaşacak ve Resmi Gazete'de yayınlanınca, resmiyete kavuşmuş olacak.

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasından sonra ise zam farkları geriye dönük olarak emeklilerin maaşlara yansıtılacak.

En düşük maaş 10 bin lira

Kök maaşı 10 bin liradan düşük olan tüm emeklilerinin maaşı yüzde 42,60 zamla birlikte 10 bin liraya ulaşamıyorsa da aradaki fark bütçeden karşılanarak 10 bin liraya tamamlanacak.