AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı mesajında en kutsal kazancın, alın teri ile kazanılan helal kazanç olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bizler, insana değer veren, emeğe saygı duyan işçinin, emekçinin hakkını, alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız.

1 Mayıs vesilesiyle bir kez daha söylüyoruz. İşçiler, emekçiler geleceğimizdir, umudumuzdur. Türkiye Yüzyılı hedefine tüm emekçilerle birlikte yürüyeceğiz.

Bu vesileyle,1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün barış, huzur ve bayram havasında geçmesi temenni ediyor, tüm emekçilere çalışma hayatlarında başarılar diliyorum.” (Haber Merkezi)