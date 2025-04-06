İstanbul Arnavutköy'de, Orhan Kaplan'ın (23), tartıştığı arkadaşı A.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldükten sonra çayırlık bir alana atıldığı iddia edildi.

Olay, 5 Nisan Cumartesi günü gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti.

İddiaya göre, arkadaşı A.B. ile tartışan Orhan Kaplan bıçak darbeleriyle öldürüldükten sonra çayırlık alana atıldı.

KARDEŞİ BULDU

Katil zanlısı arkadaşı olay yerinden kaçarken, yaşamını yitiren gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kardeşinin kapı önünden kan izlerini takip etmesi sonucunda, evlerinden iki sokak uzaklıkta bir çaylık alanda bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Ekipler olay yeri ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alarak çalışma başlatırken, Kaplan'ın öldüğü tespit edildi.

Kaplan'ın cansız bedeni olay yerindeki savcı incelemesi ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Hayatını kaybeden gencin ailesi ve yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Cenaze nakil aracının yanında toplanan kalabalık polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.