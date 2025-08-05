Temmuz ayı enflasyonu ve kira zammında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon Temmuz'da aylık yüzde 2.06, yıllık yüzde 33.52 oldu.

GEÇTİĞİMİZ AYDA ENFLASYON VERİLERİ NASILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025’e ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10:00’da kamuoyuna açıklandı. Haziran’da açıklanan verilere göre yıllık enflasyon %35,05’e gerilemiş, aylık artış ise %1,37 ile son altı ayın en düşük seviyesine ulaşmıştı.

İLK 6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 1,37 artış göstermiş, yıllık bazda ise yüzde 35,05'e gerilemişti. Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27, Mart'ta yüzde 2,46, Nisan'da yüzde 3 ve Mayıs'ta yüzde 1,53 olarak gerçekleşen TÜFE'deki aylık değişimler, yılın ilk yarısını yüzde 35,05'lik yıllık enflasyon oranıyla tamamlamıştı.