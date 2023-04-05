MHP’den Milletvekili Aday Adayı olan Mustafa Küyükoğlu, engelli bireyleri motive etmek kendilerine güven duymalarını sağlamak ve onlarla birlikte yürümek istediğini belirterek, “Engelleri aşmak için bende varım” dedi.

MHP’den Milletvekili Aday Adayı olan MHP’nin önde gelen isimlerinden Küyükoğlu Gayrimenkul Sahibi Mustafa Küyükoğlu, Çorum Sakatlar Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette Dernek Başkanı Yusuf Hoşnut ve dernek üyeleri ile sohbet eden Küyükoğlu, plan ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

HOŞNUT, ENGELLİLERİN SORUNLARINI AKTARDI

Derneğin sorunlarını Küyükoğlu’na aktaran Başkan Hoşnut, engelli araçlarda limitin kaldırılmasını isteyerek, ayrıca bina giriş rampalarının da dış kaldırıma göre ayarlanmasını talep etti.

Engelli park yerlerinden yana da dert yanan Başkan Hoşnut, engelli araç sahibi olmayanların bu alanlara park yaptığını ve kendi taşıtlarını park etmekte büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Başkan Hoşnut, engelli olan Hitit Üniversitesi’nde öğretim Üyesi Dr. Doğan Demirci gibi bir çok alanda yer alan engelli kardeşlerimize imkan verilmesi halinde başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını ifade ederek, engelli birey olarak Milletvekili Aday Adayı olan Mustafa Küyükoğlu’na ziyareti için teşekkür ederek başarılar diledi.

TOPLUMUN ENGELLİ BİREYLER ÜZERİNDEKİ BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM

Dernek sorunlarını dinleyen ve not alarak gerekli mercilerle görüşeceğini söyleyen Küyükoğlu, engelli milletvekili aday adayı olarak siyasette en büyük hedefinin toplumun engelli bireyler üzerindeki bakış açısını değiştirmek olacağını dile getirdi.

Engellilerin birey olduklarının farkında olarak kendilerini hayattan alacaklı olarak görmeyip hayata ne katabileceklerinin gayreti içerisinde bu ülkeye katkı sağlamalarını istediğini ifade eden Küyükoğlu, “Engellilik alanında bakış açılarının değişmesine yürekten inanan biriyim. Eşitliği sağlamak ve engellilerin dezavantajlı addedilen durumlarda desteklenmesi için elimden geleni yapacağım. Engellilerin karar mekanizmalarında söz sahibi olabilmelerini çok değerli buluyorum.

MECLİSTE ENGELLİLERİN SESİ OLACAĞIM

Engellilerin toplumun içinde herkes gibi yaşayabilmeleri, soyutlanmamaları gerektiğine inanıyorum. Engellerin ortadan kalkmasının temel etkeni bakış açılarının değişmesi ön yargıların aşılmasıdır. Engelliler de pek çok engelsizden daha ziyade üretebilir. Engelli bireyleri motive etmek kendilerine güven duymalarını sağlamak onlarla birlikte yürümek istiyorum. Ben sadece engellilerin değil engelsizlerin de vekili olmak istiyorum. Engellilerin de engelsizlerin de sesinin duyurulması için mecliste elimden geleni yapmaya gayret edeceğim” diye konuştu. (Advertorial)