Çorum Belediyesi, Engelli Eğitim Merkezi öğrencilerine yönelik Nevşehir gezisi düzenledi.

Çorum Belediyesi, engelli bireylerin hem eğitim hem de sosyal hayatta aktif şekilde yer almaları için yürüttüğü çalışmalarla takdir topluyor. Engelli Eğitim Merkezleri aracılığıyla engelli bireylere yönelik çeşitli kurslar açarak kişisel gelişimlerine katkı sunan belediye, sosyal etkinliklerle de özel bireylerin yanında olmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, engelli öğrencilerin Nevşehir gezisi talepleri üzerine verdiği sözü yerine getirdi. Geziye katılan 35 kişilik ekip, Nevşehir’in önemli durakları olan Hacı Bektaş Veli Külliyesi, Ürgüp, Göreme Açık Hava Müzesi ve Avanos’u ziyaret etti.

Geziye katılan engelli öğrenciler, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.