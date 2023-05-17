Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, Engelliler Haftası dolayısıyla, engelli iş arayanların istihdamına yönelik İş Kulübü eğitimi etkinliği düzenlendi.

Engelli vatandaşlara, mülakat sürecini daha etkin yürütebilmeleri amacıyla, etkili iletişim ve mülakat teknikleri konulu İş Kulübü bilgilendirme eğitimi verildi.

Eğitim sonrasında İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, engelli iş arayan vatandaşlara, eğitimlere katılımlarından dolayı belge takdim etti.

Aynı gün, engelli vatandaşların istihdam edilmesi amacıyla engelli personel açığı bulunan Müre Tekstil ve KNT Kağıt firmaları yetkilileri tarafından engelli iş arayan – işveren görüşmesi de gerçekleştirildi.

İl Müdürü Tuzcu, “Engelli iş arayan vatandaşlarımızın istihdamına yönelik tüm faaliyetlerde ve iş arama sürecinde daima yanlarında olduğumuzu bildirir ve tüm engelli iş arayan vatandaşlarımıza hayatlarında başarılar dilerim.” dedi. (Haber Merkezi)