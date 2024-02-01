Engelli kartı olan aracına daha önce engelli park yerine park ettiği için 4 defa hatalı park cezası kesildiğini belirten Hakan Öner isimli vatandaş, yine aynı şekilde 2 defa daha ceza kesildiğini belirtti.

Gazi Caddesinde eski Belediye binası yanında bulunan engelli araç park yerinde daha önce 4 kez şimdi ise 2 kez hatalı park nedeniyle ceza kesildiğini belirten Hakan Öner, gazetemizi ziyaret ederek mağduriyetini dile getirdi.

Aracının ön camında İl Emniyet Müdürlüğünden aldığı engelli araç kartının bulunduğunu ancak buna rağmen ceza kesildiğini kaydeden Öner, haksız yere kesilen cezaların iptal edilmesi için mahkemeye başvurduğunu ancak iptal talebinin mahkeme tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Ön camda bulunan engelli kartına polisin bakmadan ceza yazdığını iddia eden Öner, “Arabamın önünde engelli kartı bulunuyor. Gazi Caddesi’nde engelli araç park yerine otomobilimi park ettiğim için 6 kez ceza yazıldı. Engelli kartım olmasına rağmen haksız yere ceza kesiliyor. Cezaların iptal edilmesi için mahkemeye itirazda bulundum ancak itirazım kabul edilmedi. Çocuğumun beyninde tümör var. Kanser tedavisi görüyor. Onun tedavisi için sürekli Ankara’ya gidip geliyorum. Bir de bu haksız cezalarla uğraşıyorum. Yakında yine tedavi için Ankara’ya gideceğim ama bu cezaları ödeyemediğim için aracımın muayenesini yaptıramıyorum. Ankara’ya nasıl gideceğim şimdi kara kara onu düşünüyorum. Yetkililerden bu sorunumun çözümü için destek bekliyorum” dedi.

Öner, polisin hatalı araç parklarına ceza yazarken daha dikkatli olması gerektiğini de sözlerine ekledi.