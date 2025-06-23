Engelli raporu olduğu için iş bulamadığını belirten Adnan Adak isimli vatandaş raporunun iptal edilmesini istiyor.

Adnan Adak gazetemize gelerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. 14 Ekim 2016 tarihinde yüzde 52 oranlı engelli raporu aldığını ifade eden Adnan Adak, “Bir işte çalışmak istiyorum ancak engelli raporum olduğu için bana iş verilmiyor. Raporumun iptal edilmesi için yetkililere başvurdum ama sonuç alamadım. Tüm çabalarım sonuçsuz kaldı. 30 yaşıma geldim doğru düzgün bir işim yok. Sağlık raporumun iptal edilmesi için yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.