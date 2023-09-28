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İstanbul’da, bir taksi sürücüsünün, engelli TAG sürücüsünü tehdit ettiği görüntüler tepkilere neden oldu.

İzmitli engelli TAG sürücüsü İbrahim Kalkan’ın yaşadığı sıkıntı vicdanları yaraladı. Martı ve TAG’ın İzmitli kurucusu Oğuz Alper Öktem yaşananlara tepki gösterdi.

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü herkesi üzdü. İstanbul’da bir taksi sürücüsü, çağırdığı TAG sürücüsünü tehdit etti. Taksi sürücüsü, TAG sürücüsünün engelli olduğunu görünce, bıraktıklarını belirterek, zorla özür dilettiler.

“BU ARKADAŞI BU SEFERLİK BIRAKIYORUZ”

Görüntüleri çeken taksi sürücüsü tehdit içeren sözler söyleyerek, “Evet arkadaşlar. Bu kardeşimiz engelli. İki ayağı yok. Tekerlekli sandalyeyi de gösterdim ben size. Bu arkadaşı bu seferlik bırakıyoruz. Arkadaşın da söyleyecek bir iki sözü var. Buyur kardeşim söyle” dedi.

TEHDİT EDİLİNCE YAPMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Korkusu gözlerine yansıyan engelli sürücü İbrahim Kalkan ise, “Ben cümleten tüm taksici arkadaşlardan haklarının helal etmelerini istiyorum. Bugün böyle bir hata yaptım. Bir daha da yapmayacağım. Bu benim için son oldu. Söz yani. Siz de hakkınızı helal edin. Yapmayacağıma şeref namus sözü veriyorum” diye konuşmak zorunda kaldı.

Görüntülerdeki taksi sürücüsünün İbrahim Kalkan’ın, İzmit’te eski Murat Pastanesi’nin sahibi Kamil Kalkan’ın oğlu olduğu ortaya çıktı. İbrahim Kalkan’ın ikinci iş gününde başına böyle bir olayın geldiği ortaya çıktı.