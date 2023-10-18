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İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, engelli ve eski hükümlü proje başvurularının başladığını belirtti.

Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacıyla İŞKUR tarafından verilen desteklerin 2024 yılında da devam edeceğini belirten İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, “Destek kapsamında, Başvuru Rehberlerine göre hazırlanacak engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, engellilerin istihdamını artırmaya yönelik projeler kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyon değerlendirmesi sonrasında kabul edilebilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın, proje başvurularını 15 Aralık 2023 tarihi saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden giriş yaparak yapmaları gerekmektedir. İl Müdürlüğümüze elden veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmemektedir. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlü vatandaşlarımızın, proje başvurularını 15 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine kadar Denetimli Serbestlik Müdürlükleri aracılığıyla yapmaları gerekmektedir. Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları projelerini hazırlayıp 15 Aralık 2023 tarihi mesai bitimine kadar İŞKUR İl Müdürlüğümüze elden veya posta yoluyla teslim edebilirler” dedi.

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, kendi işini kurma kapsamında verilebilecek destekler ile başvuru şartlarını şöyle sıraladı:

“Engellilere yönelik, kuruluş işlemleri için en fazla 10 bin TL, işletme gideri için en fazla 30 bin TL (tarım ve hayvancılık sektöründe en fazla 15 bin TL), demirbaş için 110 bin TL (tarım ve hayvancılık sektöründe en fazla 90 bin TL), eski hükümlülere yönelik ise demirbaş giderleri için en fazla 110 bin TL (tarım ve hayvancılık sektöründe en fazla 90 bin TL)’dir. Proje detayları, özel şartları ve başvuru evrakları, Kurumumuz internet sitesi www.iskur.gov.tr ‘de “Duyurular” kısmındaki 11 Ekim 2023 tarihli duyuruda yer almakta olup kendi işini kuracaklara ilişkin genel şartlar şu şekildedir (son başvuru tarihi itibarıyla):

İŞKUR’da engelli veya eski hükümlü kaydı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,

İŞKUR’un kurs veya programlarından yasaklı olmamak,

Kendi üzerinde aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak (11 Ekim 2023 tarihi itibarıyla proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),

işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak (31.12.2020 öncesi yüz yüze eğitim ile alınan belgeler geçerli değildir), kendisine vasi tayini yapılmamış olmak, herhangi bir icra dosyası bulunmamak, kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine,

Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır)”