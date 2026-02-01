Jeffrey Epstein davasına ilişkin kamuoyuna açıklanan son belgeler, Türkiye'den çarpıcı bir ismi ve kurumu gündeme taşıdı. Robert Kolej Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Landon'un, 2014 yılında Epstein'a gönderdiği e-postada, okulun geleceği için destek istediği ve Türkiye'nin siyasi yönelimine dair değerlendirmelerde bulunduğu ortaya çıktı.

"TÜRKİYE MUHAFAZAKAR BİR YÖNE EVRİLİYOR"

Landon tarafından gönderilen mailde, Robert Kolej'in Türkiye'nin en parlak öğrencilerini yetiştiren 150 yıllık seçkin bir kurum olduğu vurgulanırken, o dönemki siyasi atmosfere dair şu ifadeler dikkat çekiyor:

"Muhafazakâr İslam'ın Türkiye'de sosyal hayata ve eğitim sistemine giderek daha fazla nüfuz ettiği günümüzde, RC'nin misyonu hiç bu kadar önemli olmamıştı."

"Türkiye, IŞİD olgusu sonrasında oldukça muhafazakâr bir yöne evriliyor ve biz de misyonumuzu önemsemeyen bir hükümet altında çabalarımızı iki katına çıkarıyoruz."

EPSTEİN ÜZERİNDEN GATES VAKFI'NA ULAŞMA ÇABASI

Landon, e-postasında Epstein'ın bilimsel konulara ilgisini bildiğini ancak Robert Kolej konusunun "Gates Vakfı'na sunmaya değer olup olmadığını" merak ettiğini belirtiyor. Yazışmada, okul müdürünün o tarihlerde New York'ta (şehirde) olacağı ve istenirse Epstein ile detaylı görüşme yapabileceği teklif ediliyor.

EPSTEİN'DEN KISA YANIT: "GÖRÜŞTÜĞÜMÜZDE ANLATIRSIN"

Landon'un bu uzun ve detaylı mailine Jeffrey Epstein'ın cevabı ise oldukça kısa ve net oldu. Epstein, Landon'a "Görüştüğümüzde daha fazlasını anlatırsın" diyerek konuyu yüz yüze konuşmaya açık kapı bıraktı.

Landon mailinde konunun kendisi için kişisel bir mesele olduğunu, babasının 1950'lerden itibaren okulun yönetiminde bulunduğunu ve Türkiye'nin geleceği konusunda endişe duyduğunu da dile getiriyor.