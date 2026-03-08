ABD- İsrail ile İran arasında devam eden savaş Orta Doğu'da tansiyonu yükseltirken, Kıbrıs'ta yaşanan bir saldırı bölgedeki gerilimi daha da artırabilecek yeni bir gelişme olarak dikkat çekti. İngiltere'ye ait askeri üsse yönelik insansız hava aracı saldırısının savaşın seyrini ve bölgesel dengeleri etkileyebileceği değerlendiriliyor.

HAVA ÜSSÜNÜ İHA İLE VURDULAR

İran tasarımı Şahed tipi insansız hava aracının, 1 Mart'ta Kıbrıs'ta bulunan RAF Akrotiri İngiliz Hava Üssü'nü hedef aldığı bildirildi. Saldırıda üssün pistinde küçük çaplı hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

GÜNDEM YARATACAK RUSYA DETAYI

İngiliz askeri istihbaratı tarafından yapılan incelemelerde ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Enkazda Rus yapımı Kometa-B navigasyon teknolojisine ait parçalar bulunduğu belirtildi. The Times ve Daily Mail'in aktardığı bilgilere göre bu teknoloji, Rusya ile İran arasındaki askeri ve teknolojik iş birliğine dair yeni bir işaret olarak değerlendiriliyor.

HİZBULLAH İDDİASI

Yetkililer, saldırının büyük olasılıkla doğrudan İran tarafından değil, Lübnan'dan Hizbullah tarafından fırlatılan bir İHA ile gerçekleştirildiğini düşünüyor. Ancak saldırıda kullanılan teknolojinin Rusya bağlantılı olması, olayın uluslararası boyutunu daha da karmaşık hale getirdi.

Rusya ile İran arasında insansız hava araçları ve askeri teknoloji alanındaki iş birliği daha önceki çatışmalarda da gündeme gelmişti. Bu son gelişmenin ise Orta Doğu'daki savaşın kapsamını genişletebileceği ve bölgede tansiyonu daha da yükseltebileceği yorumları yapılıyor.

Uzmanlar, İngiltere'ye ait bir askeri üssün hedef alınmasının NATO ve Batılı ülkelerin savaşa daha doğrudan dahil olma ihtimalini artırabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle saldırının bölgesel çatışmanın daha geniş bir alana yayılmasına yol açabilecek kritik bir gelişme olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.