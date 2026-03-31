Tenis İl Temsilcisi Erdal Bakırcan’ın görev yaptığı Özel Sporcular milli takım seçmeleri Dalaman’da yapıldı. 25-26 Mart tarihlerinde Dalaman’da yapılan Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tenis milli takım seçmeleri tamamlandı. Tenis Milli takım antrenörü ve teknik kurul üyesi Erdal Bakırcan’ın da görev yaptığı seçmeler sonunda belirlenen milli takım Haziran ve Temmuz aylarında Bulgaristan ve Polonya’da yapılacak şampiyonalarında ülkemizi temsil edecekler.

Çorum Tenis İl Temsilcisi Erdal Bakırcan Özel Sporcular Tenis milli takım seçmelerini başarı ile tamamladıklarını ve şimdiki hedeflerinin milli takımla Avrupa’da katılacakları şampiyonalarda başarılar elde etmek olduğunu söyledi.