MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, son günlerde Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı konularda fikir ayrılığında olduğu, Cumhur İttifakı'nın dağılacağı, hatta Bahçeli'nin erken seçim çağrısında bulunacağı iddiaları vardı.

Bu iddialar sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşeceği açıklandı.

Görüşme saat 16:00'da Külliye'de

İletişim Başkanı Fahrettin Altun görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile Çarşamba günü saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceklerdir.