Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında, enerji alanında bölgesinin sıklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor.

28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.

Tarihin en büyük petrol arz kesintisi yaşandı

İran Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren neler yaşandığını hep beraber takip ettik. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla göre tarihin en büyük petrol arz kesintisi yaşandı. Küresel petrolün yaklaşık 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yüzde 20'sinin devre dışı kalmasına yol açtı. Petrol varil fiyatları iki katına çıktı. Bu fiyat artışı gübre, LNG gibi petrol ürünlerinde de karşılaştık. Bazı ülkeler çeşitli kısıtlamaları devreye aldı. Okullar tatil edildi. Uçak seferlerinde ciddi iptaller oldu.

Pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor

Petrol istasyonlarında kuyruklar oluştu. Dünyada enflasyonlar artmaya başladı. Birkaç ay öncesine kadar küresel alanda toparlanma beklenirken bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor.

Rusya-Ukrayna savaşıyla, Hürmüz'ün kapanması şunu öğretmiştir, enerji arz güvenliği sadece kalkınma meselesi değil, egemenlik ve milli güvenlik meselesidir.

Sanayileşme, şehirleşme, nüfus ve teknoloji kullanımı arttıkça enerjiye olan ihtiyaç yükseliyor.

Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 oranında büyüdü. Ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyüdü.

Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli ve yenilebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlığımızı sıfırlamaktır.

"Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var"

2025 yılında 78 ilimizde irili ufaklı toplam 7110 elektrik santrali hizmete girmiştir. Bu elektriği yenilebilir enerji yerine doğalgazdan karşılasaydık 3 milyon metreküp doğalgaz alacaktık. Karşılığında da 1 milyar dolar ödemiş olacaktık. Bu gelişmeler ana muhalefetin hiç gündeminde değil. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Aynı muameleyi eski cumhurbaşkanları adayına da yaptılar.

"Hırçınlaşan karikatür tipleri muhatap almıyoruz"

O sırasını savdı şimdi yerini başkasına bıraktı. Ana muhalefetin bu ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtası olacak. Siyaseti kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine yarın yenileri eklenecek.

"Bizi ilgilendirmez"

Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meseledir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız tüm tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz.

Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız tüm bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Çirkin ithamlara rağmen serin kanlı tavrımızı koruyoruz. Elinden pamuk şekeri alınmış misali hırçınlaşan karikatür tipleri muhatap almıyoruz.

Siyaset kurumunun itibarına kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye faydası yok. İktidar ve muhalefet milletimize karşı sorumluyuz. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleyi çözemeyenlere bırakmasın diyorum.