TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını duyurması sonrası SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için zam oranı belli oldu.

Buna göre SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, yüzde 29,78'lik enflasyon farkı ve yüzde 15'lik toplu sözleşme ile beraber memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

İki emekli grubu arasında oluşan yüzde 11,68'lik zam farkının giderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışma yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni yılın ilk Kabine Toplantısı gerçekleştirildi.

Emekliye müjde

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye müjdesini açıkladı.

Yüzde 5 ek artış yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 5 ek artış yapılacağını duyurdu.

En düşük emekli maaşı 10 bin TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca en düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseltildiğini de duyurdu.