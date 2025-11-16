Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Yapımı tamamlanarak teslim edilen ve çalışmalarına devam edilen konutları ve detayları aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlara iyi dileklerini iletti.

Akabinde, 6 Şubat depremlerinden bu yana hayata geçirilen çalışmaları aktararak, "Hizmetten başka amacımız yok" dedi.

"SOKAK AĞZI İLE SİYASET YAPIYOR"

Adıyaman'daki konutların yüzde 70'inin tamamlandığını söyleyen Erdoğan, muhalefetin seçim dönemindeki tutumlarını da hatırlattı.

Ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik de konuşan Erdoğan, kendisinin yolsuzluk iddialarının üzerine gidenleri hedef aldığını kaydetti.

Özel'in üslubunu da eleştiren Erdoğan, konuşma tarzını "sokak ağzı" ifadesiyle tanımladı.

"ANA MUHALEFETİN BAŞINDAKİ ZAT, YOLSUZLUK İDDİALARININ ÜZERİNE GİDEN HERKESİ HEDEF ALIYOR"

Millete hiçbir hayrı dokunmayan sahte ve sanal gündemler bizim umurumuzda değil. Ana muhalefetin başındaki zat günlerdir yolsuzluk iddialarının üzerine giden herkesi hedef alıyor.

Muhalif kimliği ile öne çıkan gazeteciler sırf hoşlarına giden cümle kurmadılar diye milletin kesesinden besledikleri trol ordularına linç ettiriyor.

"YALAN MAKİNESİ Mİ, ANA MUHALEFETİN GENEL BAŞKANI MI?"

Son seçimde beraber kapı kapı gezdikleri kazanırsak Türkiye'yi uyum içinde yöneteceğiz dedikleri eski ittifak ortakları bile bunların öfkesinden kurtulamıyor. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor, sürekli geri vitese takıyor.

Yalan makinesi mi? Ana muhalefetin genel başkanı mı? Ayırabilene helal olsun. Bunu söyleyince hemen rahatsız oluyorlar. Bir partinin genel başkanına sokak ağızı ile siyaset yapar mı? Sizler de bu rezil üsluba maruz kalıyorsunuz.

"ÇIKIYOR, HER GÜN BİRİLERİNİ TEHDİT EDİYOR"

Çıkıyor her gün birilerini tehdit ediyor, yargıyı siyasallaştırmanın hukuki davaları güncel siyasete meze etmenin kime ne faydası olacak?

Şurası bir gerçek CHP Genel Başkanının dürüstlükten ve siyasi olgunluktan yoksun bu üslubu en çok da CHP'li vatandaşlarımızı rencide etmektedir.