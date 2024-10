Nedenleri

* Fazla baskıcı ve otoriter olan ebeveyn tutumu ergenin yalan söyleme davranışını pekiştirir. Fazla baskı, özgürlüğün çok önemli görüldüğü ergenlik döneminde genci daha fazla etkiler.

* Ergenlik döneminde bağımsızlığı ortaya koyma çabası bulunduğundan kaçamak cevaplar verir. Söylediği yalanlar çoğu zaman önceden düşünülmüş planlı yalanlar değildir. Gerçeğin tamamını değil bir kısmını söylerler.

* Ergenler kafasında birçok seçenek planlar ve bunlardan gerek gördüklerini anne babasına iletir.

* Anne babaya hesap verme döneminin geride kaldığını düşünen ergen çoğu kez söylenmesi gerekenleri saklar.

* Ergenlerin söylemekten kaçındığı durumlar özellikle habersiz sokağa çıkma ve flört etmekle ilgilidir. Tüm bunların sebebi ise, ergenin gerçek planlarını söylediğinde durdurulacağını düşünmesinden kaynaklanmaktadır. Doğruyu söylemek yerine yalan söylemek daha cazip gelmektedir.

* Ergen zaman zaman yalan konusunda kaçamak cevabın da ötesine geçebilir. Bunu ileri seviye yalanı kendisiyle ilgili duyduğu yetersizlik duygusunu yok sayabilmek için söylemektedir. Okuldaki başarısı kötü olmasına rağmen başarısını yüksek gösteren ergenin söylediği yalan her ne kadar tasvip edilecek bir durum değilse de anlaşılabilir bir durumdur. Ergen yalanı saf çıkar sağlamak için değil özsaygısını korumak için söylemektedir.

* Bir ergen yalana ait olmak istediği konum sebebiyle de başvurabilir. Örneğin; Ekonomik açıdan sıkıntı çeken bir ailede yetişen bir çocuk arkadaşları arasında tam tersi bir konumda görünmek için yalan söyleyebilir.

* Ergenlik dönemindeki gencin yaşadığı sorunlar ne kadar çok ve derinse üstelik genç baş etmede zorluk yaşıyorsa yalana başvurma eğilimi de o kadar artar.

* Ergenlik döneminde arkadaş çevresinin verdiği onay çok önemlidir. Ergen onay alma, kabul görme endişesiyle yalan söyleyebilir.

Ebeveynlere Öneriler

* Önemli olan ergeni yalan söylemeye iten koşulları belirlemektir. Yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu içeren öğütler yeterli olmayacaktır. Yalan söyleme davranışını alışkanlık haline getirmiş ergene yardım edebilmek için onu yalana iten sorunları çözmesine destek olmak gerekir.

* Söylenen yalanlar yolunda gitmeyen işlerin habercisi de olabilir. Ergen, yanlış bir davranışın içinde olduğunu düşünüyor olabilir ya da çevre tarafından baskılanabileceğini düşündüğü için yalan söyleyebilir. Örneğin; düşük notlarını saklayan bir öğrencinin bu durumu saklama sebebi göreceği sert bir tavır korkusu ya da ödülden mahrum kalma endişesi olabilir.

* Yalan söyleyen ergenin endişe kaynaklarını araştırmak için onunla iletişim kurmak önemlidir. Ancak bu iletişimde ergenin söyledikleri etkin bir şekilde dinlemek gerekir. Dikkatle dinlerken atladığı noktalar fark edilirse geri dönüp tekrar etmesi istenebilir. Gerçekleri söylemekte zorlanan bir ergen anlattıklarını az az aktaracak ve lafı uzatacaktır. İletişim sırasında sabırlı olmak gerekir.

* Yalan yakalandığında hemen ceza vermek yalana daha çok teşvik edebilir.

* Ebeveynlerinin eleştirel ve yargılayıcı olduğunu bilen ergen mümkün olduğunda gerçekleri söylemekten kaçınacak ve onların istediği gibi biri olmak için daha çok yalana başvurabilir.

* Anne baba olarak kendi değerlerini gözden geçirmek önemlidir. Yalan konusunda ergene model olmak gerekir.

* Anne baba olarak kuşak çatışması ve gelişen- değişen dünya sebebiyle ergenle farklı düşünme normaldir. Ancak her konuda çok katı bir tavır sergilemek yine ergenin yalan söylemesine neden olabilir. Bu sebepten konuyla ilgili düşünce değiştirmek mümkün değilse bile ifade tarzı değiştirebilir. Her iki tarafında kabul edebileceği kurallar ve ortak görüşler ortaya konabilir.

* Söylenen yalan güven kaybına neden olur, akranlarıyla, öğretmenleriyle arasında engellere neden olur. Yalan söyleyen ergen hep bir denetime tabii tutulacaktır. Söylediği yalanlar dışlanmasına sebep olur. Yalanla mücadele etmesi iyice zorlaşan ergen, anne babasına daha çok ihtiyaç duyacaktır. Bu durumdan kurtulmak isteyen ergene etkili bir destek sunmak gerekir. Anne-baba konuyla ilgili etkisiz kaldıklarını düşünüyorlarsa bir profesyonelden yardım alabilirler.