Yetişkin bireylerin günlük yaşamlarındaki zamanın çoğunu iş hayatı kapsamaktadır. İş hayatında yaşanan stres aile ve sosyal hayatı da etkileyecektir. Bu sebepten iş hayatında strese neden olan etkenlerin farkına varabilmek problemin anlaşılması için gereklidir. İş hayatındaki stresin kaynakları fark edilmediğinde fiziksel sağlıkta da birtakım bozulmalar meydana gelecektir. İnsanlar arası ilişki kaynaklı stresin ön plana çıkmasıyla koroner kalp hastalığı, sindirim problemleri, hipertansiyon, depresyon vb. hastalıklar iş hayatı sebebiyle bireylerde ortaya çıkabilir. Aşağıda iş hayatında strese neden olan etkenler başlıklar halinde ele alınmıştır.

Üstlerle Çatışma

Üst pozisyonda olan amirin alt çalışanını kendine rakip olarak görmesi, çalışanın işinden memnun olmaması, üst mevkinin yapılan işlerdeki mükemmeliyetçilik anlayışı iş yeri ortamı için büyük bir stres kaynağıdır. Üst pozisyondaki bir amiri memnun etmeye çalışmak çoğu zaman mümkün olmayacağı için çatışma ortamı oluşturacaktır. Bu da çalışanların hayatındaki günlük strese eklenecek yeni bir etkendir.

Bazı yöneticiler için görev tanımları ortamdaki yanlışları bulmak şeklinde tanımlanmış olabilir. Tek profesyonelin kendileri olduğuna inanan bir yönetici çalışanlara karşı "benim gibi çalışan biri yok" tutumu sergileyecektir. Bu açıdan bakıldığında iki taraf için de bu durum önemli bir stres kaynağıdır. Çalışılan işte yöneticiyle uyum içinde olmak, sağlıklı bir iletişim kurmak iş doyumu ve verimlilik açısından gereklidir.

Rol Karmaşası

Ara pozisyonda bulunan bir çalışan için önemli bir problemdir. Üst pozisyondan gelen bir isteğin alt kademede olan bir çalışan tarafından yapılmasını istemek ve bu konuda sorumluluk almak stres kaynağıdır. Ara pozisyonda çalışandan istenen sorumluluklarla yetkileri çoğu zaman uyuşmaz. Sınırlı yetkiyle geniş sorumlulukları gerçekleştirmeye çalışmak ara pozisyonda çalışan bir çalışan için hem üstleriyle hem de altlarıyla çatışmasına neden olacaktır.

İş Tanımında Belirsizlik

İş tanımının belirsizliği yani yapılacak olan görevleri bilememek, işin bütünüyle ne içerdiğini anlayamamak çalışanda hem strese hem de isteksizliğe neden olmaktadır. Yine kişinin görev tanımlarının tam çizilmemiş olması, kişiden beklenenlerin açık olmaması çelişkiye düşürmektedir. Yaşanan bu çelişki günlük hayatı aksatacak düzeyde strese neden olabilir.

Fazla Sorumluluk

Yüklenen sorumluluğun fazla olması ya da çalışan kişinin fazla sorumlulukla mükemmel olma isteği iş hayatındaki stres kaynağıdır. Bu durum fiziksel sağlıkta da bozulmalara yol açar. Çok fazla sorumluluk sahibi olunan işlerin çoğunluğunda sorumlulukla orantılı olmayan yetki vardır. Gereken yetkiye sahip olamayan çalışan sorumluluklarını tam anlamıyla yetiştiremezse daha yoğun bir stresle karşı karşıya kalacaktır.

Ayrıca çok fazla sorumluluk kadar iş hayatında çok az sorumluluk almak da stres etkenidir. Gün boyu iş yerinde sorumluluk almadan beklemek kişide yetersizlik hissi oluşturacak ve strese maruz bırakacaktır.

Zaman Sınırları

Kesin zaman sınırlamaları içeren işler için geçerli bir stres etkenidir. Bir mali müşavir için yıl sonu tarihleri en yoğun strese maruz kaldığı dönemdir. Belirli tarihlerde gerçekleştirilmesi gereken işlerde çalışan tüm çalışanlar için geçerlidir. Bu stresin tüm dönemlere yayıldığı meslek kolları da mevcuttur. Örneğin bir gazeteci her gün, ertesi güne çıkacak olan gazetenin yetişmesi gereken saat yoğun bir stres kaynağıdır.

Aşırı Çalışma

Bu konuda kişinin yapacağı iş çoktur ya da kapasitesinin üzerinde bir beklenti mevcuttur. Her iki durumda da kişinin psikolojik ve fiziksel sağlığının bozulması kaçınılmazdır. İş baskısı, fazla mesai, aileye vakit ayıramamak, dinlenememek kişileri yoğun bir strese maruz bırakmaktadır.

İş Arkadaşları Arasındaki İletişim

İş ortamındaki iletişimin sağlıklı olmaması, iş arkadaşları arasında gruplaşma ve "dedikodu" çalışma veriminin düşmesine sebep olurken çalışanların farklı bir stres yaşamalarına neden olmaktadır. Tüm gün çalışan biri için molalarda farklı konulardan bahsetmek ya da günlük yaşam için arkadaş edinmek önemli olabilir. Ancak kişiler iş ortamında ayrı tutulduğunu hissederse bulunduğu ortama ait de hissedemeyecektir. İş yerinde bu durum enerji kaybına sebep olurken kişiler arası ilişiklere de zarar verecektir.