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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde erkek arkadaşının tabancayla göğsünden vurup öldürdüğü Sibel Kayman’ın hüzünlü hayat hikayesi ortaya çıktı.

Kayman’ın henüz 2 aylıkken babasının da cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Olay, dün sabaha karşı Erenler Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi.

Sibel Kayman (25) ile evine gelen erkek arkadaşı M.K. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.K. yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Sibel Kayman'a bir el ateş etti.

Göğsüne kurşun isabet eden Sibel Kayman, kanlar içinde yere yığıldı.

Olayın ardından M.K., "kız arkadaşım intihar etti" diyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybetti.

Kız arkadaşıyla arbede sırasında kolundan yaralanan M.K. gözaltına alındı. M.K., kız arkadaşının intihar ettiğini iddia etse de gerçek ortaya çıktı.

Olaya ilişkin geniş çaplı başlatılan incelemelerde genç kızın cinayete kurban gittiği tespit edildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.



Katil zanlısı ‘Sibel'im yaşasın’ diyerek feryat etmişti

Sibel Kayman ambulansa götürüldüğü sırada bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, zanlının "Sibel'im yaşasın" diyerek ağladığı görüldü. Görüntüde sağlık personellerine "Abla beni öldürün, yaşayamam. Abla Sibel'im yaşasın" dediği duyulan M.K.'nın ardından, "Sibel beni duyuyor musun kurban olduğum", "Abi kurtarsınlar. Yaşayamam" ben diyerek dövündüğü anlar da yer aldı.



Sibel'in babası da cinayete kurban gitmiş

Kocaeli Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunu olan Sibel Kayman’ın cenazesi ailesi tarafından Karamürsel ilçesi Çamçukur Mezarlığında toprağa verildi.

İzmit’te yalnız yaşayan Sibel’in, henüz 2 aylıkken babasının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Annesiyle 7 yaşına kadar Kandıra ilçesinde yaşan Sibel’in, daha sonra Karamürsel’deki bir akrabasına evlatlık verildiği öğrenildi.