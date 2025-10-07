Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” nedeniyle yaptığı açıklamada, “Kadın sağlığını tehdit eden en önemli hastalıklardan biri olan meme kanserinde farkındalık yaratmak, toplumun her kesimini bilinçlendirmek ve erken teşhisin önemini hatırlatmak amacıyla bu ay boyunca çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenlenmektedir” dedi.

Meme kanserinin, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden birisi olduğunu kaydeden Erol Afacan, “Günümüzde her 8 kadından 1’inin hayatının bir döneminde meme kanseri ile karşılaşma riski bulunmaktadır. Ancak bu tablo korkutucu gibi görünse de, erken teşhis ile meme kanserinde tedavi başarısı çok yüksektir. Erken tanı konulan vakaların büyük bir kısmında hastalık tedavi edilebilmekte, yaşam süresi uzamakta ve yaşam kalitesi korunabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Kendi kendine meme muayenesinin her kadının düzenli olarak yapması gereken bir alışkanlık olması gerektiğini dile getiren Afacan, “20 yaşından itibaren kadınlarımız ayda bir kez kendi kendine muayene yapmalı, 20-40 yaş aralığında ise düzenli hekim kontrolünden geçmelidir. 40 yaş ve üzerindeki kadınlarımızın ise mamografi taramalarını düzenli aralıklarla yaptırmaları son derece önemlidir. Şüpheli bir bulgu görüldüğünde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak, tedavi şansını katbekat artırır. Meme kanserine karşı farkındalık yalnızca kadınlarımızın değil, tüm toplumun sorumluluğudur. Çünkü erken teşhis için cesaretlendirmek, farkındalık yaratmak ve bu bilinci yaymak ancak birlikte mümkün olacaktır. Eşlerin, ailelerin ve yakın çevrenin desteği, kadınlarımızın düzenli kontrollerini yaptırmalarında önemli bir motivasyon kaynağıdır. Çorum Eczacı Odası olarak bizler, toplum sağlığının korunmasında görev yapan bir meslek örgütü olarak, kadınlarımızın yaşam kalitesini artırmak için erken teşhisin önemini her fırsatta dile getiriyoruz. Meslektaşlarımızın eczaneleri, sadece ilaç temin edilen yerler değil, aynı zamanda sağlık danışmanlığı verilen birinci basamak sağlık merkezleridir. Bu nedenle, eczacılarımız da kadınlarımızı düzenli kontroller konusunda bilgilendirmeye ve yönlendirmeye devam etmektedir. Unutmayalım: Erken teşhis hayat kurtarır. Farkındalık sağlığı korur. Haydi, düzenli kontrollerimizi ihmal etmeyelim. Kadınlarımızın sağlığı, toplumumuzun geleceğidir. Bu bilinçle tüm halkımızı farkındalığa davet ediyor, sevdiğimiz kadınların sağlığı için erken teşhis ve düzenli kontrollerin önemini bir kez daha vurguluyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı.