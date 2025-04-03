Cumartesi günü ligin 32. hafta maçında Ahlatcı Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Esenler Erokspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz hafta sahasında Ankaragücü karşısına Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde ilk maçına çıkan Esenler Erokspor maçı 3-1 kazanarak büyük moral buldu.

Yeni Teknik Direktörü Özköylü yönetiminde haftanın ilk çalışmasına tesis sahasında çıkan sarı yeşilli takım Çorum maçının hazırlıklarına start verdi.

Çalışma öncesinde futbolcularla bir toplantı yapan Teknik Direktör Osman Özköylü Ankaragücü maçını kazanmanın önemli olduğunu ancak asıl önemli olanın bunu devam ettirmek olduğunu belirterek tüm futbolculardan aynı ciddiyetle hafta boyu çalışmalarda tam konstantrasyon istedi.

Yeni Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde ilk maçından galibiyet ile ayrılmanın verdiği moralle Esenler Erokspor futbolcuları neşeli bir antrenman yaptılar.