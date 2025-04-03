Anahtar Parti Çorum İl Başkanlığı bayramlaşma programını Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü gerçekleştirildi.

İl Başkanlığı binasında yapılan programa, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Güngör, Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet ve ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Partinin ilk bayramlaşma heyecanını teşkilatı ile birlikte yaşayan İl Başkanı Nurullah Müstet, yoğun ve yorucu geçen kuruluş aşamasını tamamladıklarını belirterek sahada Anahtar Parti’nin ağırlığının hissedileceğini belirtti.

