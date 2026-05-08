Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum’u spor şehri yapmak için belirledikleri vizyon doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirterek ‘Amatör sporun her zaman yanında olduk bundan sonrada olmaya devam edeceğiz’ dedi.

U 13 Kupa töreninde konuşma yapan İsmail Yağbat, çocuklarımızı ve gençlerimizi spora yönlendirmenin öneminin son dönemde çok daha fazla ortaya çıktığını belirterek ‘Belediye olarak 2019 yılında göreve başladığımızdan buyana her yıl amatör spora desteğini artırarak devam ettirdi. Bu imkanlar milletimizin bizlere verdiği emaneti beklemek. Bizde bu emaneti halkımıza adaletli olarak dağıtmak istiyoruz.

Amatör sporun hizmetinde olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Amatör Spor Kulüpleri güzel organizeler yapıyor bizde onlara elimizden gelen desteği veriyoruz. Burdaki coşku ve kalabalıkta yaptığımız desteğin ne kadar değerli olduğunu görmekten mutluyuz.

Çorum’u spor şehri yapmak adına geleceğimiz kurtarmak adına geleceğimiz yavrularımız için sporun çok önemli olduğunu biliyoruz. Belediyemizin vizyonu arasında Spor Şehri Çorum olması için Valilik, Özel İdare ve Belediye olarak bütün kurumlar bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Çocuklarını spora yönlendirdikleri ve onların bu mutluğuna ortak olmak için salonu doldurdukları için velilerimize teşekkür ediyorum tüm katılan takımlarımızı tebrik ediyorum’ dedi.