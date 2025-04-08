Ahlatcı Çorum FK’nın Esenler Erokspor maçına 2720 taraftar giriş yaptı.

Kırmızı Siyahlı kulübün temsilci raporunana göre Çorum FK’nın localarına giriş hakkı bulunan 213 taraftardan 161’i bu maça giriş yaptı.

Maraton tribününe giris hakkı bulunan 2275 taraftardan 2062’si stada giriş yaparken engelli tribüne giriş hakkı bulunan 165 taraftardan 92’si giriş yaptı.

Protokol’e beklenen 32 taraftardan 3’ü giriş yaparken VİP A, B, C ve D tribünlerden girişi beklenen 544 taraftardan 401’i Erokspor maçına giriş yaptı. Stada giriş hakkı bulunan 3236 taraftardan 2719’u maçta takımlarına destek verdi.

65 yaş üstünde 95 taraftar, davetiyeli 71 taraftar ve kadın öğrenci bayram hediyesi olarak ta 468 taraftar Erokspor maçını kulübün misafiri olarak izlediler.

Çorum FK, Erokspor maçından elde ettiği hasılat 220 bin lira civarında olması beklenirken giderlerin ise 150 bin lira civarında olduğu öğrenildi.