Esenler Erokspor’da Bülent Korkmaz dönemi 9 maç sürdü.

Erokspor kulübünden yapılan açıklamada Bülent Korkmaz ile yapılan görüşmeler sonunda yollar ayrıldı.

Sezona Mehmet Altıparmek ile başlayan Erokspor’da dokuz maç önce Bülent Korkmaz göreve getirildi.

Ocak ayında takımın başına geçen Bülent Korkmaz, yeşil-sarılı ekiple ligde 9 maça çıktı. Bu süreçte Esenler ekibi 2 galibiyet, 6 beraberlik alırken, 1 maçta mağlubiyet yaşadı.

Esenler Erokspor, son maçında evinde Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

Kulüpten akşam saatlerinde yapılan açıklamada Bülent Korkmaz ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığı ifade edildi. İstanbul ekibi 1. Lig’de 29. hafta itibarıyla 38 puanla 15. sırada yer alıyor.

Erokspor’da yeni teknik direktör adayının 20-21 sezonundan buyana kulüpte görev yapan ve son olarak ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Güray Gündoğdu ile yola devam etmeyi planladığı öğrenildi.