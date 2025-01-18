1. ligde Esenler Erokspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon 2. ligde şampiyon olduğunta takımın başında olan Mehmet Altıparmak ile sezona başlayan Esenler Erokspor ikinci yarının ilk maçı öncesinde karşılıklı görüşülerek yollan ayrıldı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: ‘Esenler Erokspor ailesi olarak, kulübümüz için büyük emekler veren ve 2. Lig’de şampiyonluk sevincini bizlere yaşatan değerli hocamız Mehmet Altıparmak’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Hocamızın da isteği ile geldiğimiz noktada kan değişikliğine ihtiyaç duyulsa da, kendisinin kulübümüze kattığı değerler her zaman hatırlanacaktır. Mehmet Altıparmak ve ekibine kariyerinin geri kalanında başarılar diler, her zaman bir parçamız olarak kalacağını belirtmek isteriz.