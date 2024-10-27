Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Ankaragücü'ne 4-2 yenildikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında basit defans hatalarıyla maçı kaybettiklerini dile getirdi.



Futbolseverler için izlemesi keyifli bir müsabaka olduğunu anlatan Sağlam, şöyle konuştu:



"Her ne kadar kaybetsek de güzel bir maç oldu. Maça kötü başladık ama sonra dengeyi bulduk. Defans hattının anlaşamaması bizi geriye düşürdü. İkinci yarı oyuncu değişikliklerle kontrolü elimize alıp iyi oynadık. Golü de bulduk. Yediğimiz son iki gol bizim gibi bir takıma yakışmadı. Kontrolü elimize aldığımız oyunda defansın pozisyon almada sıkıntı yaşamasıyla basit goller yedik. Son 4 maçta gol yemeyen takımımız, o maçlarda vermediğimiz pozisyonları bu karşılaşmada verdik. Bu durumun üstesinden gelmek bizim işimiz. Gerekli analizleri yapıp önümüzdeki hafta Karagümrük karşısında yeniden galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Sadece 3 puan kaybettik ama bu lig zorlu olacak. Ankaragücü de ligin şampiyonluk adaylarından birisi. Hala ligin en yukarısındayız. Moral bozmaya gerek yok. İyi bir takımımız var."



Maçın hakeminin sorulması üzerine Sağlam, "Tolga Ciğerci'nin kırmızı kart görmesi lazımdı. Artık hakemle VAR'la alakalı konuşunca mağlubiyete kılıf arıyormuşuz gibi gözüküyor. Üçüncü golden önce de faul vardı ama Tolga'nın pozisyonu net kırmızı karttı." cevabını verdi.

Editör: Anadolu Ajansı