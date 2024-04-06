Okul Sporları Yıldızlar futbolda yarı final grup maçları Erzincan’da oynanacak.

Yarı final grubunda erkeklerde Çorum Yavruturna Ortaokulu kızlarda ise Osmancık Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu takımları mücadele edecek.

Sinop’ta yapılan grup birinciliğindemaçlarını kazanarak yarı finale yükselen iki takımımız 16-19 Nisan tarihlerinde Erzincan’da yapılacak yarı final grubunda finale yükselmek için mücadele edecekler.

Erzincan’da yapılacak olan yarı final grubunda erkeklerde Çorum Yavruturna Ortaokulu ile birlikte Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokumu, Iğdır İnönü Ortaokulu, Kayseri 75. Yıl Mühibe Gemirli Ortaokulu, Ordu Durugöl Şehit Burcin Damcı Ortaokulu, Samsun 23 Nisan Ortaokulu, Sivas Kazım Karabekir Paşa İmam Hatip Ortaokulu ve Tokat Kaya İsmet Özden Ortaokulu mücadele edecek.

Kızlarda ise Osmancık Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu ile birlikte Erzurum İsmet Önünü Ortaokulu, Iğdır Ali Kamerli Ortaokulu, Kayseri Gazioğlu Ortaokulu, Niğde 5 Şubat Ortaokulu, Ordu Altınordu Ortaokulu, Samsun Tevfik İleri Ortaokulu ve Sinop Hamit Tekin Ortaokulu mücadele edrecek.

Osmancık Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu Sinop grubunda Ankara ve Karabük takımlarını 2-1 yenerek grup birinciliğini garantiledi son maçında Amasya ile 1-1 berabere kaldı ve penaltılarda rakibine sütnülük kurarak yarı final grubuna yükselmeyi başardı.

8 takımın dörderli iki grupta mücadele edeceği yarı final grubunda tek devreli maçlar sonunda grup birincileri direk olarak finallere gitme hakkı kazanırken grup ikincilerinin yapacağı maç sonunda finale yükselen üçüncü takım belli olacak.