Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor FK sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

20. dakikada Teklic'in ara pasında savunma arkasına sarkan Mamba'nın, kaleci Akın ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Akın ayağıyla yaptığı müdahaleyle golü önledi.

81. dakikada Orhan'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mustafa Yumlu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

86. dakikada hızlı çıkan Erzurumspor'da Koray savunmanın arkasına koşu yapan Furkan'ı gördü. Kaleci ile karşı karşıyla kalan Furkan sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

90+11 dakikada ceza sahası içinde Yakup'un eliyle oynadığı gerekçesiyle maçın hakemi Ozan Ergün, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi. Paulinho'nun kullandığı penaltıda kaleci Ataberk topu çeldi.

Editör: İhlas Haber Ajansı