Erzurum’da mindere Çorum Belediyespor damgası.

23-25 Şubat tarihleri arasında Erzurum’da yapılan Yıldızlar Serbest Güreş grup müsabakalarında Çorum Belediyespor güreşcileri 4 altın üç gümüş ve bir bronz toplam 8 madalya kazanarak takım halinde birinci olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Yıldızlar Serbest Güreş grup birinciliğinde Çorum Belediyespor güreşcilerinden 45 kiloda Yakup Kıcık, 55 kiloda Osman Kaplan, 65 kiloda Alihan Develi, 92 kiloda M. Furkan Bulut tüm rakiplerini yenerek birinci olarak finallere gitmeye hak kazandılar.

48 kiloda Yusuf İltaş, 60kiloda Yakup Çöl ve 92 kiloda Mücteha Bera Koç finalde kaybederek ikinci olarak gümüş madalya kazandılar. 55 kiloda M. Mustafa Alpar ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Çorum belediyespor grup maçları sonunda toplam 171 puanla takım halinde birinciliği kazandı.

Grup maçlarında 14 güreşçi ile mücadele eden Çorum Belediyespor’un 12 güreşcisi Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Türkiye Şampiyonası 7-9 Nisan tarihlerinde yapılacak.