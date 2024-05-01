Ahlatcı Çorum FK lig üçüncülüğü yolunda kritik maçta Erzurumspor deplasmanında son i golü ile yenilerek hem sekiz maçlık yenilmez ünvanını hemde üçüncülüğü kaybetti. Bu maçtan saha içinde çıkartılacak çok dersler var. Ancak bardağın dolu tarafından baktığımızda Çorum adına moral veren görüntüler yaşandı.

İlk fotoğraftaki Çorumspor sevdalısı bir baba ve iki çocuğu ile birlikte kırmızı siyalı forma ve kaşkollarını ile arabasının üzerinde kocaman bir Çorum FK bayrağı ile Erzurumspor maçı için yola çıkıyor. Araç plakası 61 ve aynı taraftar Kocaelispor maçında da takımını yalnız bırakmamış. Çorum’da oturupta yeni stad şehir dışında olduğu için maça gidemiyorum diyenlere en güzel cevabı vermiş.

İkinci fotoğrafta ise Çorum sevdalısı Mehmet Balalan’ın maçın son dakikalarındaki mağlubiyet üzüncüsü. Ankara Sincan’da oturuyor ve kırmızı siyahlı sevadası aşkını kızı ile birlikte Erzurum’a maça gidiyor. Galibiyet sevinci yaşamak için gittikleri bu uzun yolculuğun ardından son dakika golü ile mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyor ancak sevdasından ve umudundan hiç bir şey yitermemiş yine kırmızı siyah aşkı ile devam ediyor.

Üçüncü fotoğrafta ise yine bir baba ve oğulun kırmızı siyah aşkını ve sevdasını görmek mümkün. Üzerlerinde kırmızı siyah forma ve kaşkolları ile baba ve oğlunun bu görüntüsü içlerindeki sevgiyi anlatmaya yeterli sanırım.

Son fotoğraf ise Çorum FK’nın geleceği adına son derece anlamlı ve önemli. İki minik Çorum FK taraftarının verdiği bu mesaj ekranlarada yansıdı. Mesaj açık ve net anlamak isteyene. O küçük bedenleri ile verdikleri mesajı almak isteyenler için çok anlamı var. Ne diyelim küçücük dünyanızda kocaman olan bu şehrin marka değerine büyük dünyaları olanlarda sizin gibisever ve değer verirler sahip çıkarlar.