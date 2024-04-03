Evlat!

''Falan nasıldır?'' diyene ''asildir'' dedirtebilmektir bütün mesele. Onun için şu fani dünyada enerjin daima asilliğini muhafaza edebilmek üzerine olsun.

Evlat!

Fiziksel kapıları her anahtar açar ve içeri girince kapanır. Lakin fiziksel olmayan kapıları sadece gönül kapısı anahtarı açar ve kolay kolay geri kapanmaz. Sen sen ol, gönül kapısı anahtarını sakın kaybetme.

Evlat!

Anne baba yaşlanıp da sıra ile bakmak zorunda kaldığınızda, yaşlı size geldiğinde -geldiğinde şöyleydi, böyleydi, biz daha iyi baktık türü- sakın senden önceki bakan kardeşlerini kötüleme. Sonra geri onlara gittiğinde yaşlı sıkıntısını çekebilir. Hatta kardeşlerim, hanımları, çocukları bizden daha iyi bakmış diye öv ki, motivasyon olsun ve daha da iyi hizmet etmeye çalışsınlar.

Evlat!

Gözlemim o dur ki, gençler zor şartlarda okuyup, birden memur olunca -veya özelde iyi bir iş bulunca- bunun üstüne birde çalışan bayanla izdivaç yapıp çift maaş alınca -babasının kırk yılda ulaşamadığına dört yılda ulaşınca- tabiri caizse ben ney mişim, havası oluşup aile veya çevreye vefasızlığı daha kolay oluyor. Sakın ola sen vefasızlık yapmayasın.

Evlat!

Aday olursan, seçimlerde klasik slogan (özellikle muhtar adaylığında) kullanmaktan uzak dur. Herkes aynı tür sloganları kullanmaya çalışınca pek inandırıcılığı kalmıyor. Samimi olsun ama gerçek olsun.

Evlat!

Bir seçime girersen, kazandığında ağırbaşlı kaybettiğinde sabırlı ol. Çok ağır kelamlarla, toplu hakaretlerle, -sosyal medya çok müsait- kalpler kırma. Kazanan, kaybeden tarafın tecrübesinden de istifade edebilmek, hizmet ederken karşısına değil yanına alabilmek adına iletişim sağlamaya çalışmalı. Hele son 20-30 yıldır atalarının aksine kolay değişebilen bir seçmen kitlesi oluştu. Kazandığında, kaybettiğinde neden, niçin? Sorularının cevabını daha kolay bulabilmek adına bu durum güzel bir imkândır. Yeter ki doğru mesaj alınabilsin. Ömür olursa yıllar çok çabuk geçer. Bu millet hem kaybettirir hem de tekrar seçer. Mazi anılarla doludur.

Evlat!

Kendini her şeye -olursa, olmazsa diye- adak adamaya alıştırma ama Allah'a şükretmeyi de ihmal etme. Sadaka ver. Çünkü adak 'cimrinin cebindeki paranın çıkması' gibidir. Adak, kadere mani değildir.

Evlat!

Güzel anılar, yemeğin baharatı gibidir. Lezzeti ancak yemek pişirilip yerken hissedilir. Onun için anılarını bir köşeye yazmayı ihmal etme ki, gelecekte torunların tecrübe lezzetiyle buluşsun.

Evlat!

Eğitimde; evdeki farkı aile, sınıftaki farkı öğretmen, okuldaki farkı müdür, okullardaki farkı il müdürü, ildeki farkı vali, illerdeki farkı bakan gör/ür/se ve isabetli yorumlaya bilirse başarı kesinlikle değişir. Bütün mesele görebilmek ve doğru yorumlayabilmekte yatar.

Evlat!

Büyük birimlerde tarafsız olarak alt birimleri gözlemleyip ahirinde adaletli değerlendirecek + - = birimi olmalıdır. Genel başarı kesinlikle değişecektir. Çünkü oturan, ayakta olan ve koşan aynı konumda olamayacaktır. Bazen dokunmak uçurmanın başlangıcıdır.

TAVSİYE: Kitaplarım Çorum Ulucami karşında bulunan Huzur Kırtasiye 'den temin edilebilir.