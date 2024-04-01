Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son zamanlarda atmış olduğu adımların yansıması Borsa İstanbul’da bankacılık sektörüne olan ilgiyi arttırdı. Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta iki günlük satış dalgası sonrası sert bir alış tepkisi ile perşembe günü yükseldi. Bankacılık sektörü ve holding hisselerine gelen sert alışların yükselişi desteklemesi ile BİST100 endeksinde yeniden kritik seviye olarak gördüğümüz 9.000 seviyesi üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirdi. Amerika ve Avrupa piyasaları geçtiğimiz cuma günü, pazartesi ise Avrupa piyasalarının paskalya tatili nedeni ile kapalı olduğunu ve olacağını söyleyebiliriz. Borsa İstanbul’da yerel seçim öncesi yön arayışı içinde testere hareketlerini gerçekleştiğini söylemek mümkün. Yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta 428,8 milyon dolarlık hisse satın alırken 103,8 milyon dolarlık DİBS sattı. TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret istatistiklerine göre, şubat ayında ihracat %13,6 artış gösterirken ithalat %9,2 azaldı. Bu gelişmenin sonucu olarak dış ticaret açığı şubat ayında %44,2 azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken ithalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Ocak-Şubat döneminde ihracat %8,5 artarak 41 milyar 78 milyon dolar, ithalat ise %16,0 azalarak 54 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı Ocak-Şubat döneminde yüzde 51,0 azaldı. MSCI Türkiye endeksi 9.688 seviyesinde son bir yıllık değişim yüzde 90,72 düzeyinde. Küresel piyasalarda, ABD merkez bankasının faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair belirsizliklerin devam etmesine rağmen ABD piyasaları, özellikle teknoloji şirketleri öncülüğünde yeni rekorlara ulaştı. S&P 500 endeksi son yükseliş içinde 22 kez rekor kapanış yaptı.

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Özellikle ons altın fiyatları mart ayında önemli direnç seviyesi 2200 dolar seviyesine ulaştıktan sonra da geçen haftada yükselişini sürdürmeye devam etti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2024 sonuna kadar faiz indirimleri ile politika faizini aşağı çekeceği beklentisi sarı metalde yükselişi desteklemeye devam ediyor. Yatırımcılar altın yatırımını güvenli liman olarak gördükleri için genellikle ekonomilerde yavaşlama yaşandığında veya piyasada risk durumları söz konusu olduğunda altını tercih ederler. Son zamanlarda güçlü bir dolar endeksi ve hem hisse senetlerindeki rekor kazançlar hem de dijital varlıklardaki tarihi rekorlar yaşanmasına rağmen altın da yükselişini sürdürüyor. Dolayısı ile yatırımcılar altın yükselişinin arkasında neler olduğunu merak ediyor. Bir yandan enflasyondaki belirsizlikler ve küresel merkez bankalarının mesajları, diğer yandan jeopolitik gerilimler ve olası piyasa düzeltmeleri ve merkez bankalarının altına olan talebindeki artış yükselişi destekleyen ana nedenler. Bilindiği üzere faiz oranları ve altın yatırımı arasında ters korelasyon vardır. Yani altın yüksek faiz ortamında kolay yükselmez çünkü yüksek faiz o ülkenin para birimini değerli kılar ve yüksek faiz oranı emtiaları elde tutmadaki fırsat maliyetini arttırmaktadır. Tabi altının fiyatını etkileyen birçok faktörden sadece bir tanesidir faiz. Son zamanlarda büyük merkez bankalarının altına olan talebi de dikkat çekici. Özellikle Çin 2022’den bu yana altın rezervini 72 milyon Ons üzerine çıkarmış durumda. Orta Doğu, merkez bankalarının artan ilgisi ve ortalama 145 miyar doların işlem gördüğü bir piyasa olma özelliğine sahip. ABD ve Avrupa’da paskalya nedeniyle piyasalar Cuma Avrupa’da ayrıca pazartesi kapalı olacak. Haziran ayında gerçekleşecek Fed toplantısında son toplantı sonrası üyelerin görüşleri ve Fed Başkanı Powell açıklamaları ile birlikte faiz indirim beklentisi piyasalarda %75 oranına çıktı. Diğer taraftan JP Morgan 2024 sonuna kadar altının ons fiyatını 2,400 dolar bulmasını bekliyor. Bazı raporlarda bu seviye üzerinde de fiyat beklentileri oluşmuş durumda. Gram altında ise kurda yükselişin TCMB faiz artış kararı sonrası sınırlı yükselişi ile birlikte ons altında gerçekleşen yükselişin eklenmesi ile geçtiğimiz haftayı 2320TL seviyesinden kapanış gerçekleştirerek tarihi rekor seviyesini yükseltti.

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Bu detayları toparladığımızda altın fiyatlarının Türk lirası bazında veya dolar bazında olsun yeni zirvelerde olması kritik destek seviyelerinin kalıcı olarak aşağı yönlü kırılmaması durumunda ki bu yıl sonuna kadar çok küçük bir ihtimal gözüküyor, Yeni zirvelere doğru özellikle yurt dışında merkez bankalarının faiz indirim beklentisi ve yeni jeopolitik risk olasılıkları üzerinden yükselişine devam edecektir. Diğer taraftan yurt içinde ve dışında borsaların yine faiz indirimlerinden destek almaya devam ederken, yurt içinde yerel seçimler sonrasında kredi derecelendirme kuruluşlarında Mayıs ve Temmuz ayları en yakın takvim olarak not artışı beklentisi ile ve Haziran ayında Türkiye’nin gri listeden çıkması beklenirken Borsa İstanbul’da da yükselişin özellikle yılın ikinci yarısı öncesinde yeni zirvelere endeksi taşıması bu ve benzeri beklentilerin oluşturacağı yeni hikaye iyi gerçekleşmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

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Merkezi İstanbul bu haftaki toplantılarda açıklanan metinler rta, Denizli İrtibat Büroları ve Çorum ile İstanbul Sarıyer Şubeleriyle BİST, VİOP, Forex, Opsiyon ve Yurtdışı Vadeli Ürünler (Futures), Bireysel Portföy Yönetimi ve Kurumsal Finansman alanlarında hizmet vermektedir. Ahlatcı Yatırım markasıyla sermaye piyasası faaliyetlerine başlayan kurumumuz, kalite ve güven prensiplerine bağlı, kurumsal bir yönetim yapısına sahiptir. Sizde yatırımlarınızı Ahlatcı Yatırımda değerlendirebilirsiniz.