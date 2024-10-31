Muğla’nın Marmaris ilçesinde Tuncay Yorulmaz, tartıştığı eşinin kafasına şişe ile vurduktan sonra sırtından bıçaklayarak öldürdü. Korkunç cinayetin ardından cani koca emniyete giderek teslim oldu. Çiftin geçen yıl eylül ayında ikinci evliliklerini yaparak hayatlarını birleştirdikleri öğrenildi.

Çıldır Mahallesi Mustafa Orgeneral Caddesi yaşanan olay kan dondurdu. Geçtiğimiz eylül ayında ikinci evliliklerini yapan Tuncay Yorulmaz (44) eşi Yasemin Yorulmaz'ın mutlulukları kısa sürdü. Kısa süre sonra fikir ayrılığı yaşayan ikili arasında sık sık tartışmalar yaşanmaya başladı.

ŞİŞE İLE KAFASINA VURDU, SIRTINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tuncay Yorulmaz’ın yatak odasında eline aldığı şişe ile önce eşinin başına vurduğu, ardından sırtından bıçakladığı öğrenildi. Sabah saatlerinde kavga seslerine uyanan Yorulmaz çiftinin komşuları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu. Yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Yasemin Yorulmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kocası tarafından öldürülen kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karısını öldüren Tuncay Yorulmaz’ın ise cinayetin ardından emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.

CİNAYET SIRASINDA ÇOCUĞU DA EVDEYMİŞ

Tartışma sırasında Tuncay Yorulmaz’ın ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu, polislerin eve gelmesi ile uyandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.