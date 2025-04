Çorum’da kişisel bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz 'askıda kuaför' hizmeti veren çift, 40 günde 426 kişiye ulaştı.

Devlet yurdunda büyüyen vatandaş ve kadın kuaförü eşi, daha fazla dezavantajlı kişiye ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyor.

Çorum’da yaşayan Ahmet ve Gülcan Barbaros çifti, yaklaşık 3 ay önce devir aldıkları kuaför işletmesinde, kişisel bakıma ihtiyacı olan, yetim, öksüz, engelli bireyler için duyarsız kalmayarak 'askıda kuaför' hizmeti başlattı.

Sadece iş yeriyle sınırlı kalmayan çift, çantalarına koydukları kuaför malzemeleriyle köylere, sevgi evlerine gidere vatandaşlara ücretsiz kuaförlük hizmeti veriyor. 25 senedir kuaförlük yapan Gülcan Barbaros ile bir kamu kurumunda çalışan eşi Ahmet Barbaros, 40 günde kişisel bakıma ihtiyacı olan 426 kişiye ulaştı.



Devlete olan borcunu iyilikle ödemeye çalışıyor

Kendisinin de devlet yurdunda büyüdüğünü ifade eden Ahmet Barbaros, devlete ve millete borcunu ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ederek ödemeye çalıştığını söyledi. Kendilerinin daha fazla insana ulaşmak için mücadele vermek istediklerini, ancak kuaför hizmetlerinde gereken malzemeler konusunda destek beklediklerini kaydeden Barbaros, hayatın her alanında bu tarz iyiliklerin yayılması durumunda suç oranlarının düşeceğine inandığını dile getirdi.



"Amacımız, onların sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukları bir nebze olsun hafifletmek"

Başlatmış oldukları askıda kuaför projesi kapsamında bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşmak istediklerini söyleyen Ahmet Barbaros, "Aslen Çankırılıyım ve uzun süredir Ankara'da bir kamu kurumunda görev yapıyorum. Çocukluğumda devlet tarafından sokaklardan kurtarılıp yetiştirme yurtlarında büyüdüm. Bu zorlu süreçleri bizzat yaşadığım için, ihtiyaç sahibi, yetim, öksüz, yaşlı ve engelli bireylere destek olmak amacıyla çeşitli projeler yürütüyoruz. Amacımız, onların sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukları bir nebze olsun hafifletmek. Eşim 25 yıldır kadın kuaförü. Bir gün eşimle konuşurken, ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı ve kıyafet gibi yardımlar yapmaya karar verdik. Köy köy gezerek Türkiye'nin farklı yerlerinde bu yardımları ulaştırdık. Daha sonra eşimle bir çanta hazırladık ve içine kuaför malzemeleri koyduk. Dağ köylerinden obalara kadar birçok bölgeye giderek bakım hizmetleri sunduk. Eşim Çorumlu. Zamanla Çorum'a yerleştik ve burada bir kuaför salonunu devraldık. Bir gün eşimle konuşurken askıda kuaför hizmetini başlatmaya karar verdik. Çorum'daki öksüz, yetim, engelli ve yardıma muhtaç yaşlılara ücretsiz bakım hizmeti sunmayı hedefledik. Belediyemizle iletişime geçtik ve Sosyal Yardımlaşma Biriminin destek verdiği ailelerin listesini aldık. Bu liste yaklaşık 600 kişiden oluşuyordu, aileleri hesaba kattığımızda ise 2 bin 400 kişiye ulaştı. 40 günlük bir sürede 426 vatandaşımıza bakım hizmeti verdik" dedi.



"Devletimize bir vefa borcumuz var"

Devlete olan vefa borcundan dolayı bu yardımları yaptığını ifade eden Barbaros, "Bu çocuklar, bu insanlar bizim. Huzurlu, barış dolu ve güvenli bir ülke için öncelikle dezavantajlı gruplara sahip çıkmalıyız. Ben bir örneğim. Eğer devlet bana el uzatmasaydı, belki de bugün nerede olacağım belli değildi. Devletimize bir vefa borcumuz var. Annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin desteğiyle bize bakıldı. şimdi sıra bizde. Bu sorumluluğu hissederek devletimize olan borcumuzu böyle projelerle ödemeye çalışıyoruz. 55 günlük süreçte yaklaşık 600 kişiye ulaştık. Buradan Türkiye'deki tüm kuaför ve berber arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu çocukların hepsinin bakıma ihtiyacı var. Biz bu işin ucundan tutmaya karar verdik ve çocuklardaki değişimi görmek bizi çok mutlu etti. Buraya gelen çocuklar gülerek çıkıyor. Çocuk gülerse dünya güler. İnsanlar kötülükle değil, iyilikle yarışsın. Eğer Türkiye'deki tüm kuaför ve berberler, her biri 5 çocuğun bakımını ücretsiz üstlense, ne kaybeder? Bu projeyi başlattık, ancak sadece askıda kuaför ile sınırlı kalmasın. Askıda kasap, askıda manav gibi farklı alanlarda da ihtiyaç sahiplerine destek olalım. Ülkemizdeki suç oranlarını, hırsızlığı, uyuşturucuyu ve diğer olumsuzlukları azaltmak istiyorsak dezavantajlı gruplara sahip çıkmalıyız. Kimsenin maddi yardımına ihtiyacımız yok, ancak daha fazla kişiye ulaşabilmek için kuaför malzemelerine ihtiyacımız var. Gelen bazı vatandaşlarda bit gibi sorunlar oluyor, bazılarında başka sıkıntılar oluyor. Allah razı olsun, eşim ve ekibimiz gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle çalışıyor. Yaptığımız bu proje, Çorum Belediye Başkanımızın da dikkatini çekti. İlk kez bir idarecinin karşımda bu kadar içten destek verdiğini gördüm. Bizi ziyaret ederek tebrik etti ve projemize destek olmak istediğini söyledi. Valimizden, belediye başkanımızdan ve diğer idarecilerden de bu çalışmaya öncülük etmelerini bekliyoruz. Eğer bu proje Türkiye geneline yayılırsa, inanıyorum ki suç, terör, hırsızlık ve uyuşturucu gibi sorunların önüne geçebiliriz. İyiliği hep birlikte yayalım, tek yarışımız iyilik olsun" diye konuştu.



"Şimdi yeni bir adım atmak istiyoruz: Online kuaför hizmeti başlatmak"

Yaptıkları hizmet için malzeme ihtiyaçları olduklarını ifade eden Gülcan Barbaros ise, "Eşimle birlikte daha önce köylere rehabilitasyon çalışmaları için gidiyorduk. Daha sonra insanların bize daha kolay ulaşabilmesi için bir yerimiz olmasını istedik. Şu anda Çorum'da bir kuaför salonumuz var ve vatandaşlar buraya geliyor. Yerimiz belli olduğu için başka şehirlerden bile arayanlar oluyor. Bizim için önemli olan, bu sistemi oturtmuş olmak. Ancak şimdi yeni bir adım atmak, online kuaför hizmeti başlatmak istiyoruz. Bu fikrin sebebi, gelen talepler. Örneğin, bazı kişiler, 'engelli annem var, getiremiyorum, gelebilir misiniz' diyor. Bazıları ise arkadaşım koruma kararı almış, eşiyle boşanma aşamasında, gelebilir misiniz' gibi taleplerde bulunuyor. Bu nedenle online kuaför hizmetine başlama kararı aldık. Ancak şu an en büyük ihtiyacımız, malzeme eksiğimiz. Özellikle iş kadınlarından destek bekliyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 500 kişiye ulaştık, ama listemiz çok kabarık. Yardıma ihtiyacı olan herkese ulaşmak istiyoruz. Dükkanımızda elimizden geleni yapıyoruz, fakat asıl hedefimiz, ihtiyaç sahibi herkese dokunabilmek. Halkımızdan, özellikle kadınlarımızdan destek bekliyoruz. Kadınlara çağrımız var, çünkü biz kalpten kalbe güzellik peşindeyiz. Bütün güzellikler geçici; ama kalıcı olan, kalpten kalbe akan güzelliktir" şeklinde konuştu.



"Kişisel bakımımıza ne vakit ne de bütçe ayırabiliyoruz"

Sunulan askıda kuaför hizmetinden ücretsiz yararlanan görme engelli Ceyhan Turhan da, "Ben görme engelliyim ve gözlerimde bir rahatsızlığım var. Kızlarımdan biri PKU hastası, özel ürünlerle besleniyor. Tesadüfen duyduğum askıda kuaför projesi beni çok mutlu etti. Çünkü bazı masraflar nedeniyle kişisel bakımımıza ne vakit ne de bütçe ayırabiliyoruz. Bu hizmetin ücretsiz olması ve bizim düşünülmemiz gerçekten çok güzel. Kadınların, gıda gibi temel ihtiyaçların ötesinde kişisel bakıma da ihtiyacı var. Bu şekilde düşünülmesi beni ayrıca mutlu etti. İki kızım var ve sadece onların saç kesimi için 800 TL harcamam gerekiyor. Bu proje sayesinde bu yükten kurtulduk. İnşallah her ay geleceğim. Bu güzel davranışın herkes tarafından duyulmasını ve öğrenilmesini dilerim" ifadelerini kulandı.