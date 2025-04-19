Gelişim Liginde Çorum FK bugün U 17’de sezonun son maçında evinde Karaman FK’yı konuk ederken U 19 ise play-off yolundaki kritik maçta sahasında Kırıkkalespor ile karşılaşacak.

U 17 Bölgesel Gelişim Liginde Çorum FK sezonun son maçında bugün saat 12’de Devena sahasında Karaman FK ile karşılaşacak. Sezona galibiyet ile tamamlamak isteyen Çorum FK ligde 27 puanla beşinci sırada yer alırken Karaman FK ise 19 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Maçı Lütfican Arduç yönetecek yardımcılıklarını ise Emre Çelikçan ve Yunus Emre Tokuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi isme Erdem Okumuş.

U 19 Bölgesel Gelişim Liginde Çorum FK ligdeki 22. maçında bugün saat 15’de Devane sahasında Kırıkkale FK ile karşılaşacak.

Grupta bir maç eksiği ile 41 puanla ikinci sırada bulunan Çorum FK, 28 puanla altıncı sırada bulunan Kırıkkalespor ile karşılaşacak.

Kırmızı Siyahlı takım bu maçı kazanması halinde son maçlar öncesinde play-off’da oynamayı garantileyecek.

Grupta Aksarayspor takımı bir maç fazlası ve 41 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Maçı Serhat Doğan yönetecek yardımcılıklarını ise Mertcan Öğreten ve Taha Rahmi Atılgan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Zehra İşeri.