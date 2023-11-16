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Eskişehir’de 1 yıl önce boşandığı eski eşinin kullandığı motosiklete çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan İdris G. hakkında, ‘taksirle öldürme’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Büyükdere Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi’nde 15 Haziran’da meydana gelen olayda, İdris G. kendi idaresindeki otomobil ile 1 yıl önce boşandığı eşi Beyhan Gökçe’nin kullandığı motosiklete çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

Kazanın ardından tedavi altına alınan Beyhan Gökçe, 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan İdris G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar celsesinde, tutuklu sanık İdris G. mahkeme salonunda hazır edildi. Duruşmaya, Beyhan Gökçe’nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.



“Öldürmek istesem üzerinden geçerdim”

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık İdris G., “Ben eski eşimi öldürmedim, suçlamalara itiraz ediyorum. Öldürmek istesem üzerinden geçer ezerdim. 13 yıl boyunca eşimin istediği her şeyini yaptım, hiç kalbini kırmadım. Olay akşamı da sözlü olarak kavga edip evden çıktım. Nasıl olduğunu merak ettiğim için de telefonla aradım. Kesinlikle zarar vermek istemedim” dedi.



İyi hal indirimiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

Savunmaların ardından olayın bir trafik kazası olduğuna kanaat getiren mahkeme heyeti, İdris G.’nin ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, İdris G. hakkında 5 yıl hapis cezası verdi. Sanık hakkında verilen karara ‘iyi hal indirimi’ uygulayarak 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmedildi. Ayrıca İdris G.’nin ehliyetine de 6 aylığına el konuldu.



Üye hâkim karara katılmadı

İdris G. hakkındaki karar, 3 hâkimin 2’sinin oyuyla kabul edildi. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde bulunan üye hâkimlerden birisi, İdris G.’nin ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek ‘muhalefet şerhi’ belirtti. (İHA)