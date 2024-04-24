AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, eski Devlet Hastanesi’nin yapım ihalesini alan Makimsan firmasının sahibi Atilla Kürşat Dikçi’yi Ankara’daki ofisinde ziyaret etti. Hafriyat çalışmasının bittiğini ifade eden Günay, 15 gün içerisinde temel atılacağını duyurdu.

FİRMA SAHİBİNDEN BİLGİ ALDI

Ziyarette AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, hastanenin inşaatı hakkında firma sahibi Atilla Kürşat Dikçi’den bilgi aldı.

TEMELİN DEMİRLERİ DÖŞENİYOR

Hastanenin hafriyat çalışmalarının tamamlandığını aktaran Günay, temel demirinin döşendiğini ifade ederek, çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

15 GÜN İÇERİSİNDE TEMEL ATILACAK

Firma yetkililerinin en geç 15 gün içerisinde inşaatın temel betonunun atılacağını söylediklerini aktaran Günay, “Hastane inşaatının Çorum’umuza hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, firmamıza da bu süreçte başarılar dilerim” dedi.