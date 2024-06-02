Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) katıldı.
BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı (MKYK) öncesi açıklamalarda bulundu. Türker Yörükçüoğlu, konuşmasında Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) katıldığını söyledi. Yörükçüoğlu'nun rozetini BBP lideri Mustafa Destici taktı. Yörükçüoğlu, BBP Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atandı.
Destici, BBP Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atanan Türker Yörükçüoğlu’nun rozet takdimini gerçekleştirdi.
Editör: Çorum Hakimiyet