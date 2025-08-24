Selahattin Yılmaz suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda eski Makine Kimya Endüstrisi (MKE) yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan, casusluk iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında eski MKE yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan'ın suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

CASUSLUK İDDİASI

Sayhan, dün Ankara'da gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve işyerindeki aramalarda delil niteliğinde belge ve doküman ele geçirildiği iddia edildi.



Şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Sabah gazetesinde yer alan ayrıntıya göre; Sayhan, "Silah satış bilgilerini paylaşmak ve casusluk" ile suçlanıyor.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

MKE de geçen günlerde Sayhan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.



SELAHATTİN YILMAZ TUTUKLANMIŞTI



İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, cezaevinde avukatı aracılığıyla suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun” talimatı verdiği iddia edilmişti.