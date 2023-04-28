CHP Çorum Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, Millet İttifakı iktidarında esnaf ve sanatkarın hak ettiği huzur ve refah seviyesine ulaşacağını belirterek, kuracakları Esnaf Bakanlığı ile sorunları tek elden, hızlı ve kalıcı şekilde çözeceklerini söyledi.

Esnaf ziyaretlerini sürdüren Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, Gülabibey Mahallesi'nde Rüstem Eren Parkı civarı, Hasanpaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi çevresi, Bakırcılar, Kalaycılar ve Sobacılar Arastası’nda esnafı ziyaret ederek sorunları sahada tespit etti.

‘GÜÇLÜ BİR ESNAF YAPISI ŞART’

Esnaf ve sanatkarın ülke için ne denli önemli olduğunu dile getiren Özsaçmacı, işsizlik, üretim yetersizliği, ekonomideki tıkanıklık gibi finansal sorunların çözümü için güçlü bir esnaf yapısına kavuşmak gerektiğinin altını çizdi.

Esnafın, ülkenin belkemiği olduğuna vurgu yapan Özsaçmacı, "Esnaf ihmal edilemez, yok sayılamaz. Esnafı güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Öncelikle esnafın finansmana ulaşımını kolaylaştırıp, mevcut borçları uzun vadeli yapılandırıp gerekli kolaylıkları sağlayarak, kapsamlı bir sicil affı getirerek esnafımızı rahatlığa kavuşturacağız. Esnafımız, evine nasıl ekmek götüreceğini düşünmek yerine, kendi işinde, kendi sektöründe ilerlemenin, güçlenmenin çabasında olacak.” diye konuştu.

‘BİRLİKTE KAZANACAĞIZ, BİRLİKTE ÜRETECEĞİZ, BİRLİKTE BÖLÜŞECEĞİZ’

Millet İttiakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekili adayları için destek isteyen Özsaçmacı, barış, adalet ve huzur dolu yarınlara birlikte ulaşacaklarını, birleşe birleşe kazanacaklarını ifade etti. Özsaçmacı, "Değerlerimizi, kaynaklarımızı harekete geçireceğiz. Birlikte üretip, birlikte bölüşeceğiz." dedi.

Özsaçmacı ve beraberindekiler, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli’yi de ziyaret ederek mahallenin sorunları hakkında değerlendirmede bulundu.