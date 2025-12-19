Çorum 'da çocukların ilkokula başlamadan önce olası işitme problemlerinin erken dönemde tespit edilmesi amacıyla anaokulu öğrencilerine yönelik işitme taraması testi başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Özel Eğitim Konfederasyonu iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında toplumda işitme sağlığına ilişkin farkındalığın artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Bu doğrultuda anaokullarında erken dönemde işitme yetersizliğinin önlenmesine yönelik tarama çalışmalarının başladığı aktarılan açıklamada, tarama çalışmalarının, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Didem Türkyılmaz ve ekibi tarafından yürütüldüğü anlatıldı.

Proje kapsamında 216 anaokulu öğrencisine işitme taraması yapıldığı belirtilen açıklamada, "İşitme yetersizliğinin önüne geçmek, eğitim ortamlarında öğrencilerimizin eğitsel performanslarını artırmak için yapılan tarama çalışmaları devam edecek. Tarama çalışmaları sonunda işitme yetersizliği tanısı konulan öğrencilerimizde sağlık kuruluşlarına yönlendirilecektir.

Okul öncesinde işitme yetersizliğinin önlenmesi tarama çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerine yer verildi.